Рууд — о дисквалификации Синнера: он всё равно остаётся лучшим игроком мира

Пятая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд высказался о трёхмесячной дисквалификации лидера ATP итальянца Янника Синнера за допинг.

«Скажу, что очень хорошо знаю Янника. Я с ним. Думаю, он хороший парень. Конечно, после этого он всё равно остаётся лучшим игроком мира», — приводит слова Рууда Le Parisien.

Напомним, в марте 2024 года Синнер дважды сдал положительный тест на стероид клостебол. Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) признало его невиновным, однако ВАДА подало апелляцию, которую Спортивный арбитражный суд (CAS) должен был рассмотреть в апреле 2025 года. 15 февраля ВАДА объявило, что заключило с Синнером соглашение, по которому его отстранили на три месяца, а агентство отозвало свою апелляцию.