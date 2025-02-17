Мирра Андреева разгромила Элину Аванесян на старте «тысячника» в Дубае

14-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). В первом круге она одержала разгромную победу над представительницей Армении Элиной Аванесян. Матч завершился со счётом 6:2, 6:1 в пользу Андреевой.

Встреча продолжалась ровно 1 час. В её рамках Андреева ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету Аванесян ни одного эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти заработанных.

Во втором круге турнира WTA-1000 в Дубае Андреева сыграет с 39-й ракеткой мира Маркетой Вондроушовой из Чехии.