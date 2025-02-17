Мирра Андреева стала лидером по количеству побед на турнирах WTA-1000 в возрасте до 18 лет

14-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева стала лидером по количеству побед на турнирах WTA-1000 в возрасте до 18 лет. 17-летняя спортсменка одержала 18-ю победу и превзошла достижение американки Кори Гауфф (17).

Сегодня, 17 февраля, Андреева вышла во второй круг «тысячника» в Дубае (ОАЭ). В первом круге она одержала разгромную победу над представительницей Армении Элиной Аванесян. Матч завершился со счётом 6:2, 6:1 в пользу россиянки.

Во втором круге турнира WTA-1000 в Дубае Андреева сразится с 39-й ракеткой мира Маркетой Вондроушовой из Чехии. Действующей чемпионкой соревнований является итальянка Жасмин Паолини.