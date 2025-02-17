Мирра Андреева стала лидером по количеству побед на турнирах WTA-1000 в возрасте до 18 лет
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14-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева стала лидером по количеству побед на турнирах WTA-1000 в возрасте до 18 лет. 17-летняя спортсменка одержала 18-ю победу и превзошла достижение американки Кори Гауфф (17).
Дубай (ж). 1-й круг
17 февраля 2025, понедельник. 19:55 МСК
44
Элина Аванесян
Э. Аванесян
Окончен
0 : 2
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14
Мирра Андреева
М. Андреева
Сегодня, 17 февраля, Андреева вышла во второй круг «тысячника» в Дубае (ОАЭ). В первом круге она одержала разгромную победу над представительницей Армении Элиной Аванесян. Матч завершился со счётом 6:2, 6:1 в пользу россиянки.
Во втором круге турнира WTA-1000 в Дубае Андреева сразится с 39-й ракеткой мира Маркетой Вондроушовой из Чехии. Действующей чемпионкой соревнований является итальянка Жасмин Паолини.
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