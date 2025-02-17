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Новак Джокович считает несправедливым трёхмесячное отстранение Янника Синнера

Новак Джокович считает несправедливым трёхмесячное отстранение Янника Синнера
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович высказался о трёхмесячной дисквалификации лидера ATP итальянца Янника Синнера за допинг.

«Кажется, что можно повлиять на результат, если вы топовый игрок и имеете доступ к лучшим адвокатам. Синнер и Швёнтек невиновны, это доказано. Случаи привлекли много внимания, и, безусловно, это не в пользу нашего вида спорта. В раздевалке я разговаривал с несколькими игроками, не только в последние несколько дней, но и в предыдущие месяцы. Большинство из них недовольны тем, как прошёл весь процесс.

Это непоследовательно, и решение кажется очень несправедливым. Всё, что я могу сказать по этому поводу. Настало время по-настоящему заняться системой. Очевидно, что структура не работает должным образом», — приводит слова Джоковича Doha News.

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