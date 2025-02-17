Джокович оценил своё выступление в матче парного турнира в Дохе с Бубликом и Хачановым

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович высказался о победе в первом круге на турнире категории ATP-500 в Дохе (Катар) в парном разряде. Вместе с испанцем Фернандо Вердаско он разромил представителя Казахстана Александра Бублика и россиянина Карена Хачанова — 6:1, 6:1.
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«Я не чувствовал никакой боли. Последние 10 дней тренировался. Провёл три дня тренировок в Дохе. Сегодняшний матч в парном разряде, очевидно, отличался от одиночного. Но это всё равно матч, и тебе нужно выполнять очень динамичные движения на корте, где ты как бы проверяешь своё тело и его ощущения. Всё прошло хорошо, так что я не беспокоюсь», — приводит слова Джоковича Doha News.
Во втором круге Джокович и Вердаско сыграют с двукратными победителями турниров «Большого шлема» в паре, дуэтом Харри Хелиоваара (Финляндия)/Генри Паттен (Великобритания).
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