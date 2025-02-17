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Джокович оценил своё выступление в матче парного турнира в Дохе с Бубликом и Хачановым

Джокович оценил своё выступление в матче парного турнира в Дохе с Бубликом и Хачановым
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович высказался о победе в первом круге на турнире категории ATP-500 в Дохе (Катар) в парном разряде. Вместе с испанцем Фернандо Вердаско он разромил представителя Казахстана Александра Бублика и россиянина Карена Хачанова — 6:1, 6:1.

Доха — парный разряд (м). 1-й круг
17 февраля 2025, понедельник. 16:10 МСК
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Фернандо Вердаско
Испания
Фернандо Вердаско
Н. Джокович Ф. Вердаско
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		1
         
Александр Бублик
Казахстан
Александр Бублик
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
А. Бублик К. Хачанов

«Я не чувствовал никакой боли. Последние 10 дней тренировался. Провёл три дня тренировок в Дохе. Сегодняшний матч в парном разряде, очевидно, отличался от одиночного. Но это всё равно матч, и тебе нужно выполнять очень динамичные движения на корте, где ты как бы проверяешь своё тело и его ощущения. Всё прошло хорошо, так что я не беспокоюсь», — приводит слова Джоковича Doha News.

Во втором круге Джокович и Вердаско сыграют с двукратными победителями турниров «Большого шлема» в паре, дуэтом Харри Хелиоваара (Финляндия)/Генри Паттен (Великобритания).

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