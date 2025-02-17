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Джек Дрейпер обыграл Алексея Попырина в первом круге турнира в Дохе

Джек Дрейпер обыграл Алексея Попырина в первом круге турнира в Дохе
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16-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер вышел во второй круг турнира категории ATP-500 в Дохе (Катар). На старте турнира он обыграл 27-ю ракетку мира австралийца Алексея Попырина. Матч завершился со счётом 7:6, 6:2.

Доха (м). 1-й круг
17 февраля 2025, понедельник. 20:35 МСК
Алексей Попырин
27
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		6 4
6 		7 7
         
Джек Дрейпер
16
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер

Встреча продолжалась 1 час 24 минуты. За это время Дрейпер выполнил семь подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Попырина четыре эйса, одна двойная ошибка и один заработанный брейк-пойнт.

Действующим чемпионом турнира в Дохе является российский теннисист Карен Хачанов. В прошлогоднем финале он одолел чеха Якуба Меншика. Соревнования в Дохе проходят с 17 по 22 февраля.

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