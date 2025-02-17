Джек Дрейпер обыграл Алексея Попырина в первом круге турнира в Дохе

16-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер вышел во второй круг турнира категории ATP-500 в Дохе (Катар). На старте турнира он обыграл 27-ю ракетку мира австралийца Алексея Попырина. Матч завершился со счётом 7:6, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 24 минуты. За это время Дрейпер выполнил семь подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Попырина четыре эйса, одна двойная ошибка и один заработанный брейк-пойнт.

Действующим чемпионом турнира в Дохе является российский теннисист Карен Хачанов. В прошлогоднем финале он одолел чеха Якуба Меншика. Соревнования в Дохе проходят с 17 по 22 февраля.