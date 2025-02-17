Французский тренер объяснил, почему Синнер пошёл на соглашение с ВАДА

Французский тренер Николя Эскюде высказался о соглашении между трёхкратным чемпионом ТБШ, первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером и Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА).

«Он играл почти год, испытывая огромный стресс. Вполне вероятно, что он больше не мог терпеть эту ситуацию. Сделка очень удобна для него, но вредна для тенниса. Это соглашение оставляет много вопросов открытыми и будет упомянуто во всех других делах в будущем», — приводит слова Эскюде Tennis World USA.

Напомним, в марте 2024 года Синнер дважды сдал положительный тест на стероид клостебол. Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) признало его невиновным, однако ВАДА подало апелляцию, которую Спортивный арбитражный суд (CAS) должен был рассмотреть в апреле 2025 года. 15 февраля ВАДА объявило, что заключило с Синнером соглашение, по которому его отстранили на три месяца, а агентство отозвало свою апелляцию.