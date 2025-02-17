Карлос Алькарас оценил победу в первом круге турнира ATP-500 в Дохе

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал выход во второй круг турнира категории ATP-500 в Дохе (Катар). В первом круге он обыграл 192-ю ракетку мира хорвата Марина Чилича — 6:4, 6:4.
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«Мы все знаем, что Марин Чилич — отличный игрок. Он всегда оказывает на тебя давление. У него очень агрессивная игра, которая причиняет боль, он очень опасен. Я рад, что вышел дальше, преодолев этот этап. Во втором сете я каким-то образом остался в игре. В тот момент было очень важно сохранять спокойствие и вернуться к своей игре и ударам. Это был единственный способ выиграть матч в двух сетах», — сказал Алькарас после встречи.
Действующим чемпионом турнира в Дохе является российский теннисист Карен Хачанов. В прошлогоднем финале он одолел чеха Якуба Меншика. Соревнования в Дохе проходят с 17 по 22 февраля.
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