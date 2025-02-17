Турнир WTA-1000 в Дубае: результаты игрового дня 17 февраля

Сегодня, 17 февраля, в Дубае (ОАЭ) продолжился хардовый турнир категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами наиболее заметных матчей второго игрового дня на соревнованиях в ОАЭ.

Теннис. WTA-1000, Дубай. Первый круг, 17 февраля:

Диана Шнайдер (Россия) — Магдалена Френх (Польша) — 6:2, 6:2;

Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) — Анастасия Потапова (Россия) — 3:6, 0:6;

Дарья Касаткина (Россия) — Сорана Кырстя (Румыния) — 1:6, 4:6;

Катержина Синякова (Чехия) — Марта Костюк (Украина) — 3:6, 4:6;

Виктория Азаренко (Беларусь) — Ангелина Калинина (Украина) — 2:6, 7:6, 6:4;

Екатерина Александрова (Россия) — Вероника Кудерметова (Россия) — 6:3, 4:6, 3:6;

Элина Аванесян (Армения) — Мирра Андреева (Россия) — 2:6, 1:6.