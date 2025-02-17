Турнир ATP-500 в Дохе: результаты игрового дня 17 февраля

Сегодня, 17 февраля, стартовал турнир категории ATP-500 в Дохе (Катар). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей первого игрового дня.

Теннис. ATP-500, Доха. Первый круг, 17 февраля:

Кристофер О'Коннелл (Австралия) — Хэйди Хабиб (Ливан) — 7:6, 7:6;

Иржи Легечка (Чехия) — Григор Димитров (Болгария) — 6:4, 6:4;

Карлос Алькарас (Испания) — Марин Чилич (Хорватия) — 6:4, 6:4;

Фабиан Марожан (Венгрия) — Азиз Дугаз (Тунис) — 7:5, 6:3;

Алексей Попырин (Австралия) — Джек Дрейпер (Великобритания) — 2:6, 6:7.

Действующим чемпионом турнира в Дохе является российский теннисист Карен Хачанов. В прошлогоднем финале он обыграл чеха Якуба Меншика.