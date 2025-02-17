«Это мечта». Алькарас — о выступлении в туре на протяжении пяти лет

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о своём выступлении в туре. Завтра, 18 февраля, будет пять лет с первого матча испанца в ATP.

«Это мечта. С самого начала это было как сон наяву. Я столкнулся со многими трудностями. Но с самого первого поединка на уровне ATP я мечтал пройти этот путь. Всегда хотел стать первой ракеткой мира, побеждать на «Больших шлемах». Я бы назвал это мечтой», — сказал Алькарас после матча на турнире в Дохе.

Карлос Алькарас — самый молодой лидер мирового рейтинга в истории среди мужчин, победитель четырёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, победитель 17 турниров ATP в одиночном разряде, серебряный призёр Олимпийских игр 2024 года в одиночном разряде.