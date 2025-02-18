Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Система допинга — неправильная». Рублёв — об отстранении Синнера

«Система допинга — неправильная». Рублёв — об отстранении Синнера
Аудио-версия:
Комментарии

10-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался о трёхмесячной дисквалификации лидера ATP итальянца Янника Синнера за допинг.

«В целом вопрос даже не в кейсе Янника. Сама система допинга — неправильная. Ты не можешь даже долю ошибки сделать. Взять Бруксби, Имера, они просто три раза пропустили допинг-систему. Получили по два года без разбирательств… Это очень жёстко. С Синнером они сделали всё быстро, даже разрешили ему играть. Сколько там Халеп ждала разбирательств? Не могла год играть. Этого не должно быть, по мне», — сказал Рублёв в интервью BB Tennis.

Напомним, в марте 2024 года Синнер дважды сдал положительный тест на стероид клостебол. Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) признало его невиновным, однако ВАДА подало апелляцию, которую Спортивный арбитражный суд (CAS) должен был рассмотреть в апреле 2025 года. 15 февраля ВАДА объявило, что заключило с Синнером соглашение, по которому его отстранили на три месяца, а агентство отозвало свою апелляцию.

Материалы по теме
Новак Джокович считает несправедливым трёхмесячное отстранение Янника Синнера
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android