«Система допинга — неправильная». Рублёв — об отстранении Синнера

10-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался о трёхмесячной дисквалификации лидера ATP итальянца Янника Синнера за допинг.

«В целом вопрос даже не в кейсе Янника. Сама система допинга — неправильная. Ты не можешь даже долю ошибки сделать. Взять Бруксби, Имера, они просто три раза пропустили допинг-систему. Получили по два года без разбирательств… Это очень жёстко. С Синнером они сделали всё быстро, даже разрешили ему играть. Сколько там Халеп ждала разбирательств? Не могла год играть. Этого не должно быть, по мне», — сказал Рублёв в интервью BB Tennis.

Напомним, в марте 2024 года Синнер дважды сдал положительный тест на стероид клостебол. Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) признало его невиновным, однако ВАДА подало апелляцию, которую Спортивный арбитражный суд (CAS) должен был рассмотреть в апреле 2025 года. 15 февраля ВАДА объявило, что заключило с Синнером соглашение, по которому его отстранили на три месяца, а агентство отозвало свою апелляцию.