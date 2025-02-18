Александр Шевченко вышел во второй круг турнира ATP-500 в Рио-де-Жанейро

103-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Шевченко вышел во второй круг турнира категории ATP-500 в Рио-де-Жанейро (Бразилия). На старте турнира он обыграл 149-ю ракетку мира бразильца Фелипе Мелигени-Альвеса. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2.

Продолжительность матча составила 1 час 24 минуты. Шевченко 10 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 13. Его соперник выполнил три эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи.

Общий призовой фонд турнира в Рио-де-Жанейро составляет $ 2 396 155. Действующим победителем является аргентинец Себастьян Баэс. Турнир проходит с 17 по 23 февраля. Отметим, что в основной сетке не заявлено ни одного российского теннисиста.