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Александр Шевченко вышел во второй круг турнира ATP-500 в Рио-де-Жанейро

Александр Шевченко вышел во второй круг турнира ATP-500 в Рио-де-Жанейро
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103-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Шевченко вышел во второй круг турнира категории ATP-500 в Рио-де-Жанейро (Бразилия). На старте турнира он обыграл 149-ю ракетку мира бразильца Фелипе Мелигени-Альвеса. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2.

Рио-де-Жанейро. 1-й круг
17 февраля 2025, понедельник. 22:40 МСК
Александр Шевченко
103
Казахстан
Александр Шевченко
А. Шевченко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Фелипе Мелигени-Альвес
149
Бразилия
Фелипе Мелигени-Альвес
Ф. Мелигени-Альвес

Продолжительность матча составила 1 час 24 минуты. Шевченко 10 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 13. Его соперник выполнил три эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи.

Общий призовой фонд турнира в Рио-де-Жанейро составляет $ 2 396 155. Действующим победителем является аргентинец Себастьян Баэс. Турнир проходит с 17 по 23 февраля. Отметим, что в основной сетке не заявлено ни одного российского теннисиста.

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