Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Меня бы на четыре года отстранили». Бублик — о решении по допинг-делу Синнера

«Меня бы на четыре года отстранили». Бублик — о решении по допинг-делу Синнера
Аудио-версия:
Комментарии

48-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик высказался о трёхмесячной дисквалификации лидера ATP итальянца Янника Синнера за допинг.

«Если бы мы все могли договариваться так, как договаривается Синнер, было бы здорово. Если есть возможность договариваться, она должна быть предоставлена всем. Они же прямым текстом сказали, что договорились. Как? С кем? Тогда мы тоже можем договариваться? Мне кажется, меня бы на четыре года отстранили. И всех нас, вместе взятых.

Иметь возможность договориться должны все. Нет же прозрачности никакой. Мы не понимаем, что там вообще происходит. Мне сидеть и рассуждать… Мне всё равно, он у меня «Шлемы» не забирает. Он меня обыграет, если употреблял, и, если не употреблял, тоже обыграет. Если бы я был в позиции, когда проиграл ему два-три финала «Шлема», то расстроился бы», — сказал Бублик в интервью BB Tennis.

Материалы по теме
Новак Джокович считает несправедливым трёхмесячное отстранение Янника Синнера
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android