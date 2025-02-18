Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Турнир ATP-500 в Рио-де-Жанейро: результаты игрового дня 17-18 февраля

Турнир ATP-500 в Рио-де-Жанейро: результаты игрового дня 17-18 февраля
Аудио-версия:
Комментарии

17 февраля стартовал турнир категории ATP-500 в Рио-де-Жанейро (Бразилия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей первого игрового дня. Победители матчей выделены курсивом.

Теннис. ATP-500, Рио-де-Жанейро. Первый круг, 17-18 февраля:

  • Педро Мартинес-Портеро (Испания) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — отменён;
  • Томас Барриос-Вера (Чили) — Лоренцо Музетти (Италия) — отменён;
  • Александр Шевченко (Казахстан) — Фелипе Мелигени-Альвес (Бразилия) — 6:4, 6:2;
  • Хуан-Мануэль Серундоло (Аргентина) — Николас Харри (Чили) — 6:4, 3:6, 4:6;
  • Густаво Эйде (Бразилия) — Франсиско Комесанья (Аргентина) — 6:7 (2:7), 7:6 (9:7), 3:6;
  • Факундо Диас Акоста (Аргентина) — Тьяго Монтейро (Бразилия) — 6:3, 3:6, 6:7 (3:7);
  • Хауме Мунар (Испания) — Тьяго Уайлд (Бразилия) — 6:4, 3:6, 6:0;
  • Чун Син Цен (Китайский Тайбэй) — Алехандро Табило (Чили) — 6:2, 7:5.

Общий призовой фонд турнира в Рио-де-Жанейро составляет $ 2 396 155. Действующим победителем является аргентинец Себастьян Баэс. Турнир проходит с 17 по 23 февраля. Отметим, что в основной сетке не заявлено ни одного российского теннисиста.

Календарь турнира в Рио
Турнирная сетка соревнований в Рио
Материалы по теме
Александр Шевченко вышел во второй круг турнира ATP-500 в Рио-де-Жанейро
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android