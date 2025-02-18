Турнир ATP-500 в Рио-де-Жанейро: результаты игрового дня 17-18 февраля

17 февраля стартовал турнир категории ATP-500 в Рио-де-Жанейро (Бразилия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей первого игрового дня. Победители матчей выделены курсивом.

Теннис. ATP-500, Рио-де-Жанейро. Первый круг, 17-18 февраля:

Педро Мартинес-Портеро (Испания) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — отменён;

Томас Барриос-Вера (Чили) — Лоренцо Музетти (Италия) — отменён;

Александр Шевченко (Казахстан) — Фелипе Мелигени-Альвес (Бразилия) — 6:4, 6:2;

— Фелипе Мелигени-Альвес (Бразилия) — 6:4, 6:2; Хуан-Мануэль Серундоло (Аргентина) — Николас Харри (Чили) — 6:4, 3:6, 4:6;

— 6:4, 3:6, 4:6; Густаво Эйде (Бразилия) — Франсиско Комесанья (Аргентина) — 6:7 (2:7), 7:6 (9:7), 3:6;

— 6:7 (2:7), 7:6 (9:7), 3:6; Факундо Диас Акоста (Аргентина) — Тьяго Монтейро (Бразилия) — 6:3, 3:6, 6:7 (3:7);

— 6:3, 3:6, 6:7 (3:7); Хауме Мунар (Испания) — Тьяго Уайлд (Бразилия) — 6:4, 3:6, 6:0;

— Тьяго Уайлд (Бразилия) — 6:4, 3:6, 6:0; Чун Син Цен (Китайский Тайбэй) — Алехандро Табило (Чили) — 6:2, 7:5.

Общий призовой фонд турнира в Рио-де-Жанейро составляет $ 2 396 155. Действующим победителем является аргентинец Себастьян Баэс. Турнир проходит с 17 по 23 февраля. Отметим, что в основной сетке не заявлено ни одного российского теннисиста.