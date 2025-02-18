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Турнир WTA-1000 в Дубае: расписание игрового дня 18 февраля

Турнир WTA-1000 в Дубае: расписание игрового дня 18 февраля
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Сегодня, 18 февраля, в Дубае (ОАЭ) продолжится хардовый турнир категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей четвёртого игрового дня на соревнованиях в ОАЭ.

Теннис. WTA-1000, Дубай. Второй круг, 18 февраля (время московское)

  • 10:00. Элисе Мертенс (Бельгия) — Паула Бадоса (Испания).
  • 10:00. Диана Шнайдер (Россия) — Линда Носкова (Чехия).
  • 10:00. Ева Лис (Германия) — Жасмин Паолини (Италия).
  • 10:00. Елена Рыбакина (Казахстан) — Моюка Учижима (Япония).
  • 11:30. Людмила Самсонова (Россия) — Джессика Пегула (США).
  • 11:30. Анастасия Потапова (Россия) — Даяна Ястремская (Украина).
  • 11:30. Софья Кенин (США) — Марта Костюк (Украина).
  • 11:30. Виктория Азаренко (Беларусь) — Ига Швёнтек (Польша).
  • 13:00. Клара Таусон (Дания) — Элина Свитолина (Украина).
  • 13:00. Кори Гауфф (США) — Маккартни Кесслер (США).
  • 14:30. Эмма Радукану (Великобритания) — Каролина Мухова (Чехия).
  • 16:00. Белинда Бенчич (Швейцария) — Эмма Наварро (США).
  • 16:30. Маркета Вондроушова (Чехия) — Мирра Андреева (Россия).
  • 17:30. Чжэн Циньвэнь (Китай) — Питон Стирнс (США).
  • 19:00. Арина Соболенко (Беларусь) — Вероника Кудерметова (Россия).
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