Турнир WTA-1000 в Дубае: расписание игрового дня 18 февраля
Сегодня, 18 февраля, в Дубае (ОАЭ) продолжится хардовый турнир категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей четвёртого игрового дня на соревнованиях в ОАЭ.
Теннис. WTA-1000, Дубай. Второй круг, 18 февраля (время московское)
- 10:00. Элисе Мертенс (Бельгия) — Паула Бадоса (Испания).
- 10:00. Диана Шнайдер (Россия) — Линда Носкова (Чехия).
- 10:00. Ева Лис (Германия) — Жасмин Паолини (Италия).
- 10:00. Елена Рыбакина (Казахстан) — Моюка Учижима (Япония).
- 11:30. Людмила Самсонова (Россия) — Джессика Пегула (США).
- 11:30. Анастасия Потапова (Россия) — Даяна Ястремская (Украина).
- 11:30. Софья Кенин (США) — Марта Костюк (Украина).
- 11:30. Виктория Азаренко (Беларусь) — Ига Швёнтек (Польша).
- 13:00. Клара Таусон (Дания) — Элина Свитолина (Украина).
- 13:00. Кори Гауфф (США) — Маккартни Кесслер (США).
- 14:30. Эмма Радукану (Великобритания) — Каролина Мухова (Чехия).
- 16:00. Белинда Бенчич (Швейцария) — Эмма Наварро (США).
- 16:30. Маркета Вондроушова (Чехия) — Мирра Андреева (Россия).
- 17:30. Чжэн Циньвэнь (Китай) — Питон Стирнс (США).
- 19:00. Арина Соболенко (Беларусь) — Вероника Кудерметова (Россия).
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