Потапова — Ястремская: текстовая онлайн-трансляция второго круга в Дубае начнётся в 11:30
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Сегодня, 18 февраля, в Дубае (ОАЭ) состоится матч второго круга турнира категории WTA-1000, в котором встретятся 33-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова и украинка Даяна Ястремская, занимающая 48-ю строчку мирового рейтинга.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка, который начнётся не ранее 11:30 мск.
Дубай (ж). 2-й круг
18 февраля 2025, вторник. 11:30 МСК
33
Анастасия Потапова
А. Потапова
Не начался
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48
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
Счёт личных встреч равный — 1-1. Ястремская выиграла в 2018 году в финале турнира ITF в Риме (6:1, 6:0), а Потапова победила на старте этого сезона в Брисбене (7:5, 6:4).
Турнир в Дубае с призовым фондом $ 3 664 963 проходит с 16 по 22 февраля. Действующей чемпионкой является итальянская теннисистка Жасмин Паолини.
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