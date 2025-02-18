Потапова — Ястремская: текстовая онлайн-трансляция второго круга в Дубае начнётся в 11:30

Сегодня, 18 февраля, в Дубае (ОАЭ) состоится матч второго круга турнира категории WTA-1000, в котором встретятся 33-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова и украинка Даяна Ястремская, занимающая 48-ю строчку мирового рейтинга.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка, который начнётся не ранее 11:30 мск.

Счёт личных встреч равный — 1-1. Ястремская выиграла в 2018 году в финале турнира ITF в Риме (6:1, 6:0), а Потапова победила на старте этого сезона в Брисбене (7:5, 6:4).

Турнир в Дубае с призовым фондом $ 3 664 963 проходит с 16 по 22 февраля. Действующей чемпионкой является итальянская теннисистка Жасмин Паолини.