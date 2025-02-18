Турнир ATP-500 в Дохе: расписание игрового дня 18 февраля

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Сегодня, 18 февраля, состоится очередной игровой день турнира категории ATP-500 в Дохе (Катар). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей игрового дня.

Теннис. ATP-500, Доха. Первый круг, 18 февраля (время московское):

14:30. Чжан Чжичжэнь (Китай) — Лука Нарди (Италия)

14:30. Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) — Абедалла Шелбайх (Иордания)

14:30. Отто Виртанен (Финляндия) — Нуну Боржеш (Португалия)

16:00. Зизу Бергс (Бельгия) — Роберто Баутиста-Агут (Испания)

16:00. Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Таллон Грикспор (Нидерланды)

16:00. Карен Хачанов (Россия) — Даниил Медведев (Россия)

16:00. Андрей Рублёв (Россия) — Александр Бублик (Казахстан)

17:30. Новак Джокович (Сербия) — Маттео Берреттини (Италия)

17:30. Кентен Алис (Франция) — Феликс Оже-Альяссим (Канада)

19:00. Стефанос Циципас (Греция) — Хамад Меджедович (Сербия)

Действующим чемпионом турнира в Дохе является российский теннисист Карен Хачанов. В прошлогоднем финале он обыграл чеха Якуба Меншика.