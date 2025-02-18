Соболенко — Кудерметова: где смотреть, во сколько начало матча второго круга в Дубае

Сегодня, 18 февраля, в Дубае (ОАЭ) состоится матч второго круга турнира категории WTA-1000, в котором встретятся лидер мирового рейтинга белоруска Арина Соболенко и 50-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова. Матч начнётся не ранее 19:00 по московскому времени.

В России трансляцию матчей WTA-тура осуществляют тематические сообщества во «ВКонтакте». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию данного поединка.

Счёт личных встреч — 3-2 в пользу Соболенко. При этом два последних матча остались за Кудерметовой — правда, оба были на траве, в 2022 и 2023 годах в Берлине. На харде же трижды побеждала Арина — на турнире ITF в Анталье в 2015-м, в Абу-Даби-2021 (в финале) и в Майами-2021.