Карен Хачанов — Даниил Медведев: текстовая онлайн-трансляция матча 1-го круга в Дохе
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Сегодня, 18 февраля, на хардовом турнире категории ATP-500 в Дохе состоится матч первого круга, в котором встретятся 21-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов и шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев.
Доха (м). 1-й круг
18 февраля 2025, вторник. 16:00 МСК
21
Карен Хачанов
К. Хачанов
Не начался
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6
Даниил Медведев
Д. Медведев
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Карен Хачанов — Даниил Медведев, который начнётся не ранее 16:00 мск.
Медведев и Хачанов ранее встречались семь раз. Последний матч спортсмены провели в третьем круге турнира в Монте-Карло в 2024 году. Сильнее оказался Карен Хачанов (6:3, 7:5). В личных встречах Даниил Медведев одержал пять побед, Карен Хачанов — две.
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