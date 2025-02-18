Карен Хачанов — Даниил Медведев: текстовая онлайн-трансляция матча 1-го круга в Дохе

Сегодня, 18 февраля, на хардовом турнире категории ATP-500 в Дохе состоится матч первого круга, в котором встретятся 21-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов и шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Карен Хачанов — Даниил Медведев, который начнётся не ранее 16:00 мск.

Медведев и Хачанов ранее встречались семь раз. Последний матч спортсмены провели в третьем круге турнира в Монте-Карло в 2024 году. Сильнее оказался Карен Хачанов (6:3, 7:5). В личных встречах Даниил Медведев одержал пять побед, Карен Хачанов — две.