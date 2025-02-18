Карен Хачанов — Даниил Медведев: во сколько начало, где смотреть матч 1-го круга в Дохе

Сегодня, 18 февраля, на хардовом турнире категории ATP-500 в Дохе состоится матч первого круга, в котором встретятся 21-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов и шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев. Встреча начнётся не ранее 16:00 мск.

Следить за матчами турнира в Дохе можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport. в России официальные трансляции турниров ATP доступны у BetBoom.

Напомним, действующим чемпионом турнира в Дохе является российский теннисист Карен Хачанов. В прошлогоднем финале он обыграл представителя Чехии Якуба Меншика.