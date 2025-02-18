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Карен Хачанов — Даниил Медведев: во сколько начало, где смотреть матч 1-го круга в Дохе

Карен Хачанов — Даниил Медведев: во сколько начало, где смотреть матч 1-го круга в Дохе
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Сегодня, 18 февраля, на хардовом турнире категории ATP-500 в Дохе состоится матч первого круга, в котором встретятся 21-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов и шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев. Встреча начнётся не ранее 16:00 мск.

Доха (м). 1-й круг
18 февраля 2025, вторник. 16:00 МСК
Карен Хачанов
21
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Не начался
1 2 3
         
         
Даниил Медведев
6
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Следить за матчами турнира в Дохе можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport. в России официальные трансляции турниров ATP доступны у BetBoom.

Напомним, действующим чемпионом турнира в Дохе является российский теннисист Карен Хачанов. В прошлогоднем финале он обыграл представителя Чехии Якуба Меншика.

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