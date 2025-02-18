Андрей Рублёв — Александр Бублик: во сколько начало, где смотреть матч 1-го круга в Дохе
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Сегодня, 18 февраля, на хардовом турнире категории ATP-500 в Дохе состоится матч первого круга, в котором встретятся 10-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и 48-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик. Встреча начнётся не ранее 16:00 мск.
Доха (м). 1-й круг
18 февраля 2025, вторник. 16:00 МСК
10
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
|1
|2
|3
|
|
48
Александр Бублик
А. Бублик
Следить за матчами турнира в Дохе можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport. в России официальные трансляции турниров ATP доступны у BetBoom.
Напомним, действующим чемпионом турнира в Дохе является российский теннисист Карен Хачанов. В прошлогоднем финале он обыграл представителя Чехии Якуба Меншика.
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