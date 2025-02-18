Соболенко — Кудерметова: текстовая онлайн-трансляция матча в Дубае начнётся в 19:00
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Сегодня, 18 февраля, в Дубае (ОАЭ) состоится матч второго круга турнира категории WTA-1000, в котором встретятся лидер мирового рейтинга белоруска Арина Соболенко и 50-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнётся не ранее 19:00 по московскому времени.
Дубай (ж). 2-й круг
18 февраля 2025, вторник. 20:55 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
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50
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Счёт личных встреч — 3-2 в пользу Соболенко. При этом два последних матча остались за Кудерметовой — правда, оба были на траве, в 2022 и 2023 году в Берлине. На харде же трижды побеждала Арина — на турнире ITF в Анталье в 2015-м, в Абу-Даби-2021 (в финале) и в Майами-2021.
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