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Жоао Фонсека: Неймар, Винисиус и Роналдо — мои кумиры, они неприкасаемые

Жоао Фонсека: Неймар, Винисиус и Роналдо — мои кумиры, они неприкасаемые
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18-летний бразильский теннисист Жоао Фонсека назвал нападающего «Сантоса» Неймара, вингера мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора и бывшего форварда «Интера» Роналдо своими кумирами. По словам Фонсеки, для него эта троица является неприкасаемой.

«Они мои кумиры. Когда дети говорят, что я являюсь для них кумиром… Это настоящее безумие! Я чувствую себя польщённым тем фактом, что получил слова поддержки от своих кумиров. Неймар, Винисиус и Роналдо — те люди, которых я считаю неприкасаемыми», — приводит слова Фонсеки The Tennis Letter в социальной сети X.

Отметим, что 18-летний Жоао является первой ракеткой Бразилии.

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