Андрей Рублёв — Александр Бублик: текстовая онлайн-трансляция матча 1-го круга в Дохе

Сегодня, 18 февраля, на хардовом турнире категории ATP-500 в Дохе состоится матч первого круга, в котором встретятся 10-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и 48-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик.
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«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Александр Бублик, который начнётся не ранее 16:00 мск.
Рублёв и Бублик ранее встречались шесть раз. Последний матч спортсмены провели в полуфинале турнира в Дубае в 2024 году. Встреча завершилась со счётом 6:7 (4:7), 7:6 (5:6), 6:5 в пользу Бублика. Андрей Рублёв был дисквалифицирован с матча за оскорбление линейного судьи. Дисквалификация произошла при счёте 5:6 в третьем, решающем сете. В личном противостоянии Рублёв сумел одержал четыре победы, Бублик — две.
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