«Как будто от этого зависит моя жизнь». Андрей Рублёв — о своём отношении к теннису

10-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв признался, что теннис для него является смыслом всей жизни.

— Когда вы находитесь на пределе возможностей, испытываете адреналин и стресс. Меня воспитали так, что теннис придаёт смысл моей жизни. Вот почему порой маленькая деталь может приобретать такие масштабы, как будто от этого зависит моя жизнь.

— То есть для вас теннис — вопрос жизни или смерти?

— Да, и это именно то, что мне нужно изменить. Теннис и жизнь не имеют ничего общего друг с другом. Это просто спорт, которым я должен наслаждаться, моя жизнь от этого не зависит. У меня была жизнь до тенниса, у меня будет жизнь после него, — приводит слова Рублёва Eurosport.fr.