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Андрей Рублёв: знаю, что мой успех не имеет ничего общего с удачей

Андрей Рублёв: знаю, что мой успех не имеет ничего общего с удачей
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10-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался о своём длительном нахождении в топ-10 рейтинга ATP.

— Вот уже четыре года, практически без перерыва, вы являетесь почётным участником топ-10. Можете ли вы измерить это достижение?
— Честно говоря, я не знаю. Думаю, это здорово. Трудно всё это подытожить, но первые два года я часто говорил себе: «Ладно, мне повезло, я играл очень хорошо, некоторые соперники получили травмы». А потом, после третьего сезона, я подумал: «Ладно, может, я не так уж и плох».

Теперь у меня ещё больше уверенности. Знаю, что успех не имеет ничего общего с удачей. Так что это здорово, но я хочу продолжать учиться на своих ошибках. Несмотря на то что я уже четыре года вхожу в десятку лучших, на корте я всё ещё иногда веду себя как ребёнок. Думаю, если я сумею избавиться от этого, то смогу добиться ещё большего, — приводит слова Рублёва Eurosport.fr.

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