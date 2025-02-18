Паула Бадоса разгромила Мертенс во втором круге турнира WTA-1000 в Дубае

10-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса вышла в третий круг на турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). Во втором раунде она одержала лёгкую победу над бельгийкой Элисе Мертенс (31-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:1.

Матч продолжался 1 час 5 минут. За это время Бадоса выполнила четыре подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. На счету Мертенс два эйса, четыре двойные ошибки и один заработанный брейк-пойнт.

За выход в четвертьфинал «тысячника» в Дубае Паула Бадоса поборется с победительницей матча Елена Рыбакина (Казахстан) — Моюка Учижима (Япония).