Паула Бадоса разгромила Мертенс во втором круге турнира WTA-1000 в Дубае
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10-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса вышла в третий круг на турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). Во втором раунде она одержала лёгкую победу над бельгийкой Элисе Мертенс (31-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:1.
Дубай (ж). 2-й круг
18 февраля 2025, вторник. 10:10 МСК
31
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Окончен
0 : 2
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10
Паула Бадоса
П. Бадоса
Матч продолжался 1 час 5 минут. За это время Бадоса выполнила четыре подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. На счету Мертенс два эйса, четыре двойные ошибки и один заработанный брейк-пойнт.
За выход в четвертьфинал «тысячника» в Дубае Паула Бадоса поборется с победительницей матча Елена Рыбакина (Казахстан) — Моюка Учижима (Япония).
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