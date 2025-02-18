Елена Рыбакина обыграла Моюку Учижиму во втором круге «тысячника» в Дубае

Победительница одного турнира «Большого шлема», седьмая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). Во втором круге она одержала уверенную победу над 62-й ракеткой мира, представительницей Японии Моюкой Учижимой. Матч завершился со счётом 6:3, 6:2 в пользу Рыбакиной.

Встреча продолжалась 1 час 14 минут. В её рамках Рыбакина шесть раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Учижимы три эйса, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.

В третьем круге турнира WTA-1000 в Дубае Рыбакина сыграет с 10-й ракеткой мира испанкой Паулой Бадосой.