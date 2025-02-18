Елена Рыбакина обыграла Моюку Учижиму во втором круге «тысячника» в Дубае
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Победительница одного турнира «Большого шлема», седьмая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). Во втором круге она одержала уверенную победу над 62-й ракеткой мира, представительницей Японии Моюкой Учижимой. Матч завершился со счётом 6:3, 6:2 в пользу Рыбакиной.
Дубай (ж). 2-й круг
18 февраля 2025, вторник. 10:10 МСК
7
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|6
|
|2
62
Моюка Учижима
М. Учижима
Встреча продолжалась 1 час 14 минут. В её рамках Рыбакина шесть раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Учижимы три эйса, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.
В третьем круге турнира WTA-1000 в Дубае Рыбакина сыграет с 10-й ракеткой мира испанкой Паулой Бадосой.
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