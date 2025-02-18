Вондроушова — Андреева: текстовая онлайн-трансляция матча в Дубае начнётся после 16:30
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Сегодня, 18 февраля, в Дубае (ОАЭ) состоится матч второго круга турнира категории WTA-1000, в котором встретятся 39-я ракетка мира чешка Маркета Вондроушова и 14-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнётся не ранее 16:30 по московскому времени.
Дубай (ж). 2-й круг
18 февраля 2025, вторник. 16:40 МСК
39
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
Не начался
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|2
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14
Мирра Андреева
М. Андреева
Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Андреевой. Она выиграла у Вондроушовой в прошлом году в третьем круге грунтового «тысячника» в Мадриде — 7:5, 6:1.
Турнир в Дубае с призовым фондом $ 3 664 963 проходит с 16 по 22 февраля. Действующей чемпионкой является итальянская теннисистка Жасмин Паолини.
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