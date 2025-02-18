В ВАДА объяснили большое различие в наказаниях Синнера и испанской фигуристки за клостебол

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) выступило с заявлением по поводу допинг-дел итальянского теннисиста Янника Синнера и испанской фигуристки Лауры Баркеро.

Оба спортсмена сдали по два положительных допинг-теста на один и тот же запрещённый препарат, клостебол. Синнер был дисквалифицирован на три месяца, в то время как Баркеро — на шесть лет.

«Основное различие между двумя случаями заключается в том, что версия Баркеро о попадании вещества в её организм была неубедительной в свете доказательств. Обстоятельства остались неизвестными с точки зрения ВАДА. В деле Синнера доказательства явно подтверждали объяснение спортсмена, изложенное в решении первой инстанции.

Если Баркеро не согласилась с предлагаемой санкцией, она не была обязана подписывать соглашение об урегулировании дела и могла свободно передать дело на слушание в CAS», — приводит слова представителя ВАДА Associated Press.