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В ВАДА объяснили большое различие в наказаниях Синнера и испанской фигуристки за клостебол

В ВАДА объяснили большое различие в наказаниях Синнера и испанской фигуристки за клостебол
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Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) выступило с заявлением по поводу допинг-дел итальянского теннисиста Янника Синнера и испанской фигуристки Лауры Баркеро.

Оба спортсмена сдали по два положительных допинг-теста на один и тот же запрещённый препарат, клостебол. Синнер был дисквалифицирован на три месяца, в то время как Баркеро — на шесть лет.

«Основное различие между двумя случаями заключается в том, что версия Баркеро о попадании вещества в её организм была неубедительной в свете доказательств. Обстоятельства остались неизвестными с точки зрения ВАДА. В деле Синнера доказательства явно подтверждали объяснение спортсмена, изложенное в решении первой инстанции.

Если Баркеро не согласилась с предлагаемой санкцией, она не была обязана подписывать соглашение об урегулировании дела и могла свободно передать дело на слушание в CAS», — приводит слова представителя ВАДА Associated Press.

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