Зверев — о дисквалификации Синнера: если ты ни в чём не виноват, то ты ни в чём не виноват

Олимпийский чемпион 2020 года, победитель 25 турниров ATP, вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев поделился мнением о трёхмесячной дисквалификации первой ракетки мира итальянца Янника Синнера за допинг.

«Это странная ситуация, потому что, очевидно, это был очень долгий процесс: сначала его оправдали, потом вдруг ВАДА захотело перепроверить его дело и тому подобное. Я думаю, что есть два варианта.

Либо ты ни в чём не виноват, и тогда тебя вообще не должны отстранять. Потому что если ты ни в чём не виноват, то ты ни в чём не виноват. Тебя не должны наказывать. Но если ты виноват, то я думаю, что три месяца отстранения за приём стероидов — это не слишком суровое наказание.

Так что, на мой взгляд, нужно либо решить, что это его вина, либо что это не его вина. Если это не его вина, то он не должен быть дисквалифицирован на три месяца, но если это его вина, то это как-то странно. Весь процесс, вся ситуация, которая складывалась в течение почти всего прошлого года, была просто странной», – приводит слова Зверева Clay Tenis.

Итальянец Янник Синнер дисквалифицирован до 4 мая 2025 года по делу о нарушении антидопинговых правил.