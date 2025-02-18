Диана Шнайдер проиграла Линде Носковой во втором круге турнира в Дубае

13-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер завершила выступление на турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) в одиночном разряде. Во втором круге она потерпела поражение от чешки Линды Носковой (35-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (8:10), 6:4, 3:6.

Матч продолжался 2 часа 17 минут. За это время Шнайдер выполнила шесть подач навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из пяти. На счету Носковой 16 эйсов, девять двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11.

В третьем круге «тысячника» в Дубае Линда Носкова сыграет с победительницей матча Людмила Самсонова (Россия) — Джессика Пегула (США).