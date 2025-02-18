Диана Шнайдер проиграла Линде Носковой во втором круге турнира в Дубае
Поделиться
13-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер завершила выступление на турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) в одиночном разряде. Во втором круге она потерпела поражение от чешки Линды Носковой (35-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (8:10), 6:4, 3:6.
Дубай (ж). 2-й круг
18 февраля 2025, вторник. 10:15 МСК
13
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|3
|
|4
|6
35
Линда Носкова
Л. Носкова
Матч продолжался 2 часа 17 минут. За это время Шнайдер выполнила шесть подач навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из пяти. На счету Носковой 16 эйсов, девять двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11.
В третьем круге «тысячника» в Дубае Линда Носкова сыграет с победительницей матча Людмила Самсонова (Россия) — Джессика Пегула (США).
Комментарии
- 18 февраля 2025
-
14:00
-
13:30
-
13:30
-
13:18
-
13:08
-
13:01
-
11:26
-
11:23
-
10:30
-
10:28
-
10:17
-
10:09
-
10:03
-
09:53
-
09:45
-
09:27
-
09:20
-
08:30
-
08:05
-
00:53
-
00:27
-
00:10
- 17 февраля 2025
-
23:58
-
23:39
-
23:24
-
22:48
-
22:36
-
22:24
-
21:56
-
21:45
-
21:14
-
21:00
-
20:44
-
20:18
-
19:41