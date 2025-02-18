Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Диана Шнайдер проиграла Линде Носковой во втором круге турнира в Дубае

Диана Шнайдер проиграла Линде Носковой во втором круге турнира в Дубае
Комментарии

13-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер завершила выступление на турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) в одиночном разряде. Во втором круге она потерпела поражение от чешки Линды Носковой (35-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (8:10), 6:4, 3:6.

Дубай (ж). 2-й круг
18 февраля 2025, вторник. 10:15 МСК
Диана Шнайдер
13
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 8 		6 3
7 10 		4 6
         
Линда Носкова
35
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова

Матч продолжался 2 часа 17 минут. За это время Шнайдер выполнила шесть подач навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из пяти. На счету Носковой 16 эйсов, девять двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11.

В третьем круге «тысячника» в Дубае Линда Носкова сыграет с победительницей матча Людмила Самсонова (Россия) — Джессика Пегула (США).

Календарь турнира в Дубае
Сетка турнира в Дубае
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android