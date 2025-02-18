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«Пародия на справедливость». Патрик Муратоглу — о дисквалификации Янника Синнера

«Пародия на справедливость». Патрик Муратоглу — о дисквалификации Янника Синнера
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Известный теннисный тренер Патрик Муратоглу скептически высказался о трёхмесячной дисквалификации итальянского теннисиста Янника Синнера за допинг.

«Сразу после Australian Open, за шесть недель до слушаний в CAS, они решают принять решение о трёхмесячном отстранении после переговоров с ним. Никаких слушаний, никакого пересмотра дела, и итоговое решение, которое идеально для него. Он сыграл на Australian Open (и выиграл его), и сможет сыграть на следующем турнире «Большого шлема», на «Ролан Гаррос».

Так что, похоже, они заключили соглашение, чтобы всё выглядело так, будто его отстранили, но не слишком серьёзно, чтобы он мог играть на «Шлемах». И вообще он вернётся перед домашним турниром в Риме как раз перед «Ролан Гаррос», так что это ещё больше похоже на подставу. Это выглядит как пародия на справедливость», — приводит слова Муратоглу Tennis365.

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