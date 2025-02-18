Паула Бадоса — о возвращении в топ-10: мечты могут сбываться

10-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса поделилась ощущениями от возвращения в десятку сильнейших рейтинга.

«Я сказала, что вернусь в топ-10. Я рада, что достигла этой отметки раньше, чем ожидала. Я хочу сказать, что когда ты веришь в себя и доверяешь процессу, ты действительно этого хочешь, и думаю, что мечты могут сбываться, да», — приводит слова Бадосы Tennis Channel.

В мае 2024 года Бадоса опустилась на 140-е место в мировом рейтинге, но в январе вернулась в топ-10. Бадоса рассказала, что первоначальная цель была частью 12-месячного плана, который она выполнила на пять месяцев раньше срока.