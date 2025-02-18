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Бадоса рассказала о блокноте, где год назад записала, что хочет вернуться в топ-70

Бадоса рассказала о блокноте, где год назад записала, что хочет вернуться в топ-70
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10-я ракетка мира, испанская теннисистка Паула Бадоса, рассказала о блокноте, в котором год назад записала свою цель вернуться в топ-70 мирового рейтинга.

— Кажется, в прошлом году вы говорили, что записали в блокнот, что хотите вернуться в топ-70. Вы достигли этой цели. Возвращались ли вы к этому блокноту во время предсезонной подготовки и какие цели вы могли там записать?

– Знаете, я должна раскрыть мой маленький секрет – я покажу вам этот блокнот после, после «Ролан Гаррос» и грунтового сезона. Просто чтобы доказать, что в этой записной книжке я написала, где я хочу быть через год, в каком рейтинге, где я вижу себя, после всех трудностей, — приводит слова испанской теннисистки Tennis Channel.

Ранее Паула Бадоса вышла в третий круг на турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). Во втором раунде она одержала победу над бельгийкой Элисе Мертенс (31-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:1.

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