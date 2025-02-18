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Мексиканка Сарасуа рассказала о работе со скандальным тренером Рыбакиной Стефано Вуковым

Мексиканка Сарасуа рассказала о работе со скандальным тренером Рыбакиной Стефано Вуковым
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69-я ракетка мира мексиканская теннисистка Рената Сарасуа рассказала о своих взаимоотношениях с хорватским тренером Стефано Вуковым, с которым ранее работала вместе.

«Иногда я думаю, что, когда ты работаешь с тренером, он становится почти твоим братом. Ты проводишь с ним очень много времени. Честно говоря, очень грустно слышать о том, что произошло», — приводит слова Сарасуа The Athletic.

Мексиканка заявила, что Вуков всегда общался с ней уважительно, и добавила, что не общалась с ним после завершения их сотрудничества.

На прошлой неделе стало известно, что WTA отстранила Стефано Вукова от работы в туре. Причиной этому стало его нарушение кодекса поведения организации. Последней подопечной Вукова была казахстанская спортсменка Елена Рыбакина.

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