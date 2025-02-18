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Стало известно, как Елена Рыбакина пыталась разорвать любые отношения со Стефано Вуковым

Стало известно, как Елена Рыбакина пыталась разорвать любые отношения со Стефано Вуковым
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Портал The Athletic выпустил очередное расследование относительно отношений казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной и хорватского тренера Стефано Вукова.

В течение нескольких месяцев в 2024 году друзья и семья Рыбакиной беспокоились о её отношениях с Вуковым. Летом в Нью-Йорке (перед началом US Open) Рыбакина сообщила своим представителям, что готова к переменам, и попросила их сделать всё необходимое, чтобы не подпускать Вукова к себе, сдать его номер в отеле и забрать аккредитацию на турнир.

По прибытии в Нью-Йорк Вуков прибыл в отель, ходил по холлу, пытаясь найти способ поговорить с ней. По словам источников, Рыбакина уволила его и несколько раз сообщала остальным членам своей команды, что он больше не является её тренером. Затем Вуков всё равно нашёл её, поговорил и убедил вернуться.

Он более 100 раз звонил ей по телефону и отправлял многочисленные сообщения, согласно показаниям присутствовавшего при этом человека, который видел их, а также письму WTA, в котором подводились итоги расследования. Затем один из её представителей обратился к Вукову и сказал, что Рыбакина попросила его обеспечить безопасность, чтобы выпроводить его из отеля и не подпускать к Рыбакиной. Вскоре после этого, по словам присутствующих, Вуков ушёл.

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