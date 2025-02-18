Рыбакина страдала от тяжёлой формы бессонницы после расставания с Вуковым в 2024 году

Победительница одного турнира «Большого шлема», седьмая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина столкнулась с проблемами со сном после расставания со своим тренером Стефаном Вуковым в начале 2024 года. Об этом сообщает The Athletic.

На турнире Western Southern Open в Цинциннати в середине августа Рыбакина испытывала трудности с бессонницей, что вызвало беспокойство среди её окружения.

Вуков не принимал участия в том турнире. Рыбакина играла под руководством хорвата Ловро Зовко, который тесно сотрудничал с теннисной федерацией Казахстана.

Несмотря на плохое самочувствие и недостаток сна, Рыбакина приняла участие в турнире под руководством хорватского тренера Ловро Зовко, который работает с теннисной федерацией Казахстана. Однако во время матча второго круга против канадской теннисистки Лейлы Фернандес её состояние стало заметно ухудшаться. По словам свидетелей, Рыбакина с трудом следила за игрой, и Зовко неоднократно приходилось напоминать ей о счёте и направлениях подачи.

Ситуация усугубилась к моменту её прибытия в Нью-Йорк для участия в Открытом чемпионате США. Рыбакина не спала несколько дней подряд, и окружающие начали беспокоиться о её состоянии.