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Рыбакина «умоляла» Иванишевича остаться её тренером, несмотря на возвращение Вукова

Рыбакина «умоляла» Иванишевича остаться её тренером, несмотря на возвращение Вукова
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Стали известны новые подробности относительно отношений казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной и хорватского тренера Стефано Вукова. Их опубликовал портал The Athletic.

Хорватский тренер Горан Иванишевич был ошеломлён решением Рыбакиной вернуть в команду Вукова в январе 2025 года. Источники, знакомые с ситуацией, подтвердили, что Рыбакина работала с Вуковым всё время, пока её тренировал Иванишевич, в том числе во время процесса найма, когда Иванишевич понимал, что будет единственным голосом в её команде.

Рыбакина и Иванишевич вылетели из Перта в Сидней утром 2 января, чтобы обсудить своё партнёрство после трёх проведённых матчей вместе. Согласно трём источникам, во время эмоциональной встречи Рыбакина умоляла Иванишевича остаться в её команде, расстроившись из-за возможности участвовать в первом турнире «Большого шлема» 2025 года без тренера. Представитель Рыбакиной не стал комментировать характер встречи.

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