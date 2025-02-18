Рыбакина и Вуков жили в одном номере на AO, это нарушение правил его бана от WTA

Победительница одного турнира «Большого шлема», седьмая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина и её тренер Стефано Вуков жили в одном номере на Открытом чемпионате Австралии — 2025. Это нарушение правил WTA о временном отстранении тренера от участия в соревнованиях. Об этом сообщает The Athletic.

Согласно информации, Вуков, который был временно дисквалифицирован WTA, присутствовал на матчах Рыбакиной даже в период его отстранения. В декабре он наблюдал за её выступлением на выставочном турнире World Tennis League в Абу-Даби, что не противоречит условиям его бана, поскольку данное мероприятие не является официальным турниром WTA.

Но ситуация осложняется тем, что Вуков также был замечен на Открытом чемпионате Австралии в январе, где, по свидетельствам очевидцев, он жил в одном гостиничном номере с Рыбакиной. Это вызвало вопросы о соблюдении условий его временного отстранения. На турнире Рыбакина дошла до четвёртого раунда, где проиграла будущей чемпионке Мэдисон Киз.

В данный момент проводится расследование, которое может привести к серьёзным последствиям для обеих сторон.