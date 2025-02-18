Рыбакина заявила, что никто из теннисисток не поддержал её в ситуации с тренером Вуковым

Седьмая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала, что в WTA-туре никто её не поддержал на фоне скандальной ситуации с хорватским тренером Стефано Вуковым.

«Очень разочаровывает то, как всё было решено, результат ситуации. Никто не предложил никакой поддержки. Честно говоря, мне она и не нужна. Есть пара игроков, с которыми я общаюсь больше. Но говорить, что у меня очень, очень близкие друзья в туре, я думаю, неправда, просто потому, что мы соревнуемся друг с другом. Все окружены своими командами. У меня есть пара хороших друзей, скажем так», — приводит слова Рыбакиной Tennis.com.