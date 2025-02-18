Роман Сафиуллин покинул турнир ATP-500 в Дохе, проиграв Алексу де Минору
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71-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин завершил выступление на турнире категории ATP-500 в Дохе (Катар). В первом круге он проиграл австралийцу Алексу де Минору, занимающему восьмое место в рейтинге, со счётом 1:6, 5:7.
Доха (м). 1-й круг
18 февраля 2025, вторник. 14:40 МСК
71
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Окончен
0 : 2
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Алекс де Минор
А. де Минор
Матч продолжался 1 час 39 минут. За это время Сафиуллин выполнил шесть подач навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из пяти заработанных. На счету де Минора три эйса, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.
Во втором круге соревнований в Дохе Алекс де Минор сразится с нидерландским теннисистом Ботиком ван де Зандсхулпом.
Комментарии
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