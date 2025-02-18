Роман Сафиуллин покинул турнир ATP-500 в Дохе, проиграв Алексу де Минору

71-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин завершил выступление на турнире категории ATP-500 в Дохе (Катар). В первом круге он проиграл австралийцу Алексу де Минору, занимающему восьмое место в рейтинге, со счётом 1:6, 5:7.

Матч продолжался 1 час 39 минут. За это время Сафиуллин выполнил шесть подач навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из пяти заработанных. На счету де Минора три эйса, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.

Во втором круге соревнований в Дохе Алекс де Минор сразится с нидерландским теннисистом Ботиком ван де Зандсхулпом.