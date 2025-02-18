Вуков мог стать менеджером Рыбакиной после запрета на тренерскую деятельность от WTA

Бывший тренер победительницы одного турнира «Большого шлема», седьмой ракетки мира, казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной Стефано Вуков мог стать её менеджером после получения запрета на тренерскую деятельность от WTA. Об этом сообщает The Athletic.

По информации двух источников, осведомлённых об их рабочих отношениях, Вуков мог взять на себя роль менеджера Рыбакиной во время своего временного отстранения от тренерской деятельности, наложенного WTA.

Расследование WTA установило, что Вуков «выстраивал отношения зависимости» с Рыбакиной, что привело к её убеждению в том, что она не сможет добиться успеха без его помощи.