Андрей Рублёв рассказал, как относится к фильму Тарковского «Андрей Рублёв»

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 10-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв ответил, терял ли когда-нибудь веру в себя.

— Вы когда-нибудь смотрели фильм Андрея Тарковского под названием «Андрей Рублёв»?

— Нет. Я знаю, кто такой Тарковский, это великое имя в культуре, я слышал об этом фильме, но никогда его не видел.

— Это история о человеке, который пытается сохранить веру в трудные времена, чтобы выполнить свою миссию. Такой посыл вызывает у вас какие-то эмоции?

— Да, думаю, как и у всех.

— У вас никогда не было проблем с сохранением веры?

— Это зависит от того, о чём мы говорим. Если говорить обо мне, о вещах, касающихся меня, то нет, у меня никогда не было с этим проблем. Но если мы поговорим о других вещах… Что касается тенниса, я не теряю веру в него. Если бы я не верил в себя, как вы хотите, чтобы я надеялся добиться хороших результатов? Я должен быть человеком, который верит в себя больше всего на свете. В противном случае у меня нет шансов на завоевание титулов, — приводит слова Рублёва Eurosport.fr.