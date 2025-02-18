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Медведев — Хачанов: Даниил проиграл Карену стартовый сет в первом круге турнира в Дохе

Медведев — Хачанов: Даниил проиграл Карену стартовый сет в первом круге турнира в Дохе
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Завершился первый сет матча чемпиона US Open – 2021 шестой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева с серебряным призёром Олимпиады-2020, 21-й ракеткой мира соотечественником Кареном Хачановым в первом круге турнира категории ATP-500 в Дохе (Катар). Стартовую партию со счётом 6:4 выиграл Хачанов.

Доха (м). 1-й круг
18 февраля 2025, вторник. 16:40 МСК
Карен Хачанов
21
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
6 		1
4 		2
         
Даниил Медведев
6
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Первый сет поединка россиян продлился 57 минут. В его рамках посеянный под четвёртым номером Медведев не завоевал ни одного брейк-пойнта. Хачанов же заработал семь, но реализовал лишь один.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Карен Хачанов в первом круге турнира в Дохе.

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