Медведев — Хачанов: Даниил проиграл Карену стартовый сет в первом круге турнира в Дохе
Поделиться
Завершился первый сет матча чемпиона US Open – 2021 шестой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева с серебряным призёром Олимпиады-2020, 21-й ракеткой мира соотечественником Кареном Хачановым в первом круге турнира категории ATP-500 в Дохе (Катар). Стартовую партию со счётом 6:4 выиграл Хачанов.
Доха (м). 1-й круг
18 февраля 2025, вторник. 16:40 МСК
21
Карен Хачанов
К. Хачанов
2-й сет
1 : 0
|1
|2
|3
|
|1
|
|2
6
Даниил Медведев
Д. Медведев
Первый сет поединка россиян продлился 57 минут. В его рамках посеянный под четвёртым номером Медведев не завоевал ни одного брейк-пойнта. Хачанов же заработал семь, но реализовал лишь один.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Карен Хачанов в первом круге турнира в Дохе.
Материалы по теме
Комментарии
- 18 февраля 2025
-
17:45
-
17:37
-
17:16
-
16:20
-
16:20
-
16:06
-
16:00
-
15:52
-
15:49
-
15:35
-
15:29
-
15:21
-
15:05
-
14:57
-
14:53
-
14:00
-
13:30
-
13:30
-
13:18
-
13:08
-
13:01
-
11:26
-
11:23
-
10:30
-
10:28
-
10:17
-
10:09
-
10:03
-
09:53
-
09:45
-
09:27
-
09:20
-
08:30
-
08:05
-
00:53