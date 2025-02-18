Медведев — Хачанов: Даниил проиграл Карену стартовый сет в первом круге турнира в Дохе

Завершился первый сет матча чемпиона US Open – 2021 шестой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева с серебряным призёром Олимпиады-2020, 21-й ракеткой мира соотечественником Кареном Хачановым в первом круге турнира категории ATP-500 в Дохе (Катар). Стартовую партию со счётом 6:4 выиграл Хачанов.

Первый сет поединка россиян продлился 57 минут. В его рамках посеянный под четвёртым номером Медведев не завоевал ни одного брейк-пойнта. Хачанов же заработал семь, но реализовал лишь один.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Карен Хачанов в первом круге турнира в Дохе.