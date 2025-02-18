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Андрей Рублёв уверенно обыграл Бублика на старте турнира ATP-500 в Дохе

Андрей Рублёв уверенно обыграл Бублика на старте турнира ATP-500 в Дохе
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 10-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв успешно стартовал на турнире категории ATP-500 в Дохе (Катар), призовой фонд которого составляет $ 3 035 960.

Доха (м). 1-й круг
18 февраля 2025, вторник. 16:35 МСК
Андрей Рублёв
10
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Александр Бублик
48
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

В матче первого круга Рублёв (5) со счётом 6:3, 6:4 обыграл 48-ю ракетку мира из Казахстана Александра Бублика.

Встреча Рублёва с Бубликом продлилась 1 час и 12 минут. В её рамках Андрей шесть раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти. На счету Александра 11 эйсов, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

Следующим соперником Рублёва в Дохе станет 39-я ракетка мира португалец Нуну Боржеш.

Сетка турнира ATP-500 в Дохе
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