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Кафельников вновь критически высказался в адрес ВАДА на фоне допинг-скандала Синнера

Кафельников вновь критически высказался в адрес ВАДА на фоне допинг-скандала Синнера
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Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников в очередной раз критически высказался в адрес Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на фоне скандального допинг-кейса Янника Синнера.

«Думает ли кто-нибудь ещё (как и я), что ВАДА собирается уничтожить спорт, который мы любим?» — написал Кафельников в социальных сетях.

Напомним, в марте 2024 года Синнер дважды сдал положительный тест на стероид клостебол. Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) признало его невиновным, однако ВАДА подало апелляцию, которую Спортивный арбитражный суд (CAS) должен был рассмотреть в апреле 2025 года. 15 февраля ВАДА объявило, что заключило с Синнером соглашение, по которому его отстранили на три месяца, а агентство отозвало свою апелляцию.

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