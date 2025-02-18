Матч российского теннисиста на турнире в Конго был прерван из-за стрельбы у корта

Необычный инцидент произошёл во время встречи 24-летнего российского теннисиста Ивана Денисова (1119-я ракетка мира) на грунтовом турнире серии «челленджер» в Браззавиле (столица Республики Конго).

В матче первого круга Денисов встречался с Гуйем Деном Оуденом из Нидерландов (341-я ракетка мира).

Поединок был прерван из-за стрельбы прямо у корта (звук и бег людей был попал в трансляцию). После выстрелов кто-то за пределами корта бросил дымовые шашки, а позднее появилась бронемашина. Теннисисты, судьи и персонал оперативно покинули корт. Чем конкретно была вызвана перестрелка и есть ли пострадавшие, пока неизвестно.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео тревожного момента.

После паузы матч был возобновлён и доигран. Денисов потерпел поражение со счётом 1:6, 3:6.