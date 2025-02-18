Медведев — Хачанов: Даниил с трудом сравнял счёт матча в первом круге турнира в Дохе
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Завершился второй сет матча чемпиона US Open – 2021 шестой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева с серебряным призёром Олимпиады-2020, 21-й ракеткой мира соотечественником Кареном Хачановым в первом круге турнира категории ATP-500 в Дохе (Катар). Вторую партию со счётом 7:5 выиграл Медведев, тем самым сравняв счёт встречи (стартовый сет остался за Хачановым (6:4)).
Доха (м). 1-й круг
18 февраля 2025, вторник. 16:40 МСК
21
Карен Хачанов
К. Хачанов
3-й сет
1 : 1
|1
|2
|3
|
|5
|1
|
|7
|3
6
Даниил Медведев
Д. Медведев
Вторая партия поединка россиян продлилась 54 минуты. В её рамках Медведев реализовал один заработанный брейк-пойнт, Хачанов не заработал ни одного.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Карен Хачанов в первом круге турнира в Дохе.
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